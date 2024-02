Reddit läheb börsile

Ettevõte soovib end lähinädalatel noteerida New Yorgi börsil sümboliga RDDT. Reddit on loodud 2005. aastal kahe ülikooli ajal ühiselamus tuba jaganud semude Alexis Ohaniani ja Steve Huffmani poolt. Algul oli veebisait anonüümsete kommentaaride jätmise koht erinevate poliitika ja kultuuriga seotud teemadel. Aastate jooksul on keskkonna kasutajate hulk märkimisväärselt suurenenud. Tänaseks külastab veebilehte igapäevaselt 76 miljonit inimest.

Reddit on olnud justkui aastaid maailma populaarseim teadetetahvel, kus vabatahtlikud moderaatorid loovad oma gruppe ja reegleid. Redditi tegevjuht ütles avalikuks minemise kirjas, et IPO toob kasu veebilehe kogukonnale ja investoritele. „Meie kasutajatel on sügav omanditunne kogukondade üle, mida nad Redditis loovad,“ ütles Huffman.

Advance Publications on Redditi üks suurimaid aktsionäre. Suuruselt teine aktsionär on Hiina tehnoloogiaettevõte Tencent. ChatGPT tegevjuht Sam Altman on aga on suuruselt kolmas aktsionär. Altmani osalus on enam kui kaks korda suurem kui Redditi tegevjuhil Huffmanil.

Reddit on üks viimaseid varajase generatsiooni sotsiaalmeediaettevõtteid, kes läheb börsile pärast Facebooki 2012. aasta, Twitteri 2013. aasta ja Snapi 2017. aasta IPO-t. Alates sellest on sotsiaalmeedia tööstus oluliselt muutunud, seistes silmitsi valeinformatsiooni järelvalve, vihakõne ja teiste nähtustega.

Arvestades möödunud aasta tagasihoidlikut IPO-de arvu USA-s on Redditi samm tervitatav. Eelmine aasta läks avalikuks USA-s kõigest 108 ettevõtet. See suurusjärk on jämedalt neljandik 2021. aasta numbriga võrreldes. Prospektis selgub, et Redditi käive 2023. aastal oli 804 miljonit dollarit, mis on 21 protsenti rohkem kui aasta varem (666 miljonit dollarit).