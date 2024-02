Dividendisadu Tallinna börsil. Siit leiad hiljuti dividendi teatanud ettevõtted

Tallink teatas sel nädalal, et soovib maksta aktsionäridele dividendi kuus senti aktsia kohta, mida on rohkem kui analüütikud ootasid. Nii Enlight Researchi, LHV kui Swedbanki analüütikud prognoosisid, et Tallink maksab dividendi viis senti aktsia kohta, nii nagu on dividendipoliitikas minimaalse maksena määratletud.