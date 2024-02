Kaks aastat Ukraina sõda. Kreml pole kunagi olnud nii rikas kui praegu

Maksevoog tuleneb sellest, et India ostis sõjaeelse ajaga võrreldes Venemaa toornaftat üle 13 korra rohkem, selgub energeetika ja puhta õhu uurimise keskuse (CREA) analüüsist, kirjutab CNN. See tähendab, et USA strateegiline partner New Delhi asendab lääne ostjate toornaftaostu, mida on sanktsioonide tõttu vähendatud.