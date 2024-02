FOTOD | Tallinna kesklinna büroohoone endise söökla alt tuli välja räige üllatus

Levinud on väljend, et inimene tegelikult ei taha teada, kuidas vorsti tehakse. Samamoodi on ehk parem mitte teada, mis toimub teatud toidukohtade köögipoolel. Narva mnt 13 esimese korruse söökla põranda alt leidsid ehitajad renoveerimise käigus haisupommi, mille peale isegi kogenud Toruabi töölised ütlesid, et nemad ei suuda jätkata. Raiuda tuli tunde ja siis löödi käega. Lõpuks otsustasid ehitajad rõvedusele lihtsalt betooni peale valada. Tulevastel arheoloogidel on mida avastada. Hais levis tööde käigus büroohoone ümbruses ja selle sees.

Toidukohtade köökides tekib päeva jooksul palju ülejääke, muuhulgas rasva. Selle jaoks on neis kohtades rasvapaagid, mida peab iga mõne aja tagant tühjendama. Kindlasti on inimesed kokku puutunud ebameeldiva haisuga ning näinud mõnd nö fekaalisõidukit midagi kokku kogumas. Mis see on? Tihti justnimelt too sama rasv ja muu löga, mis köökides tekib. Kui see ollus pikemaks ajaks paaki jääb, mis siis juhtub? Just see, mis vaatas vastu ehitajatele, kui nad avasid paagi aadressil Narva mnt 13.