Eesti Energia juhatuses toimuvad ümberkorraldused

„Nii nagu Enefit Greenis on taastuvenergia arendamine ja opereerimine ühes ettevõttes koos, saab edaspidi olema suurenergeetikaga Enefit Poweris. Eesmärk on saavutada Enefit Poweri kasumlikkus ja muuta kogu suurenergeetika valdkond efektiivsemaks,“ selgitas Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko.

Uueks Eesti Energia juhatuse liikmeks saab äriarenduse ja IT juht, kelle värbamine on käimas. „Infotehnoloogia annab energiasektoris olulise konkurentsieelise, mistõttu pean vajalikuks, et IT ja äriarenduse juht kuuluks ka juhatusse,“ selgitas Durejko.