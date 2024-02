Euroala majandus üllatas pisut, aga Saksamaa on endiselt pidur

Neljapäeval näitasid andmed, et S&P Globali ostujuhtide indeks tõusis veebruaris 48,9-ni, mis oli tugevam kui majandusteadlaste ennustatud 48,4 ja läheneb näitajale 50, mis tähistaks suuremat tulemust kui juunis. Kõik see on tingitud teenuste sektorist, mille langus peatus ootamatult pärast kuue kuu pikkust kokkutõmbumist.