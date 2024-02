Infortar maksab oodatust suuremat dividendi

Infortari aktsiate arv kokku on 21 166 239, millest arvatakse maha omaaktsiad 945 000. Dividende makstakse seega 20 221 239 aktsia eest, mille rahaline väärtus on ligikaudu 61 miljonit eurot.

Ajavahemikus 2021-2023 on AS-i Infortar grupi investeeringute kogusumma ligikaudu 265 miljonit eurot. Suurimaks investeeringuks kujunes Läti gaasi jaotusvõrku omava Gaso omandamine 2023. aastal. Infortar jätkab investeeringutega tulevikus, aastateks 2023-2025 on plaanis täiendavad investeeringud kogumahus ligikaudu 110 miljonit eurot. Olulisemad töös olevad arendusprojektid on logistikakeskuse rajamine Sauele ja 4MW paneelide võimsusega päikeseelektrijaama ehitus Lätis.

Turu avanedes on Infortari aktsia hakanud tugevalt tõusma. Esimese veerandtunni jooksul on tehtud kokku 48 tehingut, mille käigus on omanikku vahetanud 1010 Infortari aktsiat, kauplemiskäibega 34 986 eurot. Keskmine hind on seega olnud 34,6 eurot (+28%). Päeva kõrgeim hind oli korraks ka 43 eurot.