Eesti inimesed käivad raha kulutamas enim Lätis, Soomes ja Hispaanias

„Inimesed on koroonaaegsest reisihäbist üle saanud ning hakanud taaskord muretult reisima, millele viitavad välismaal tehtud kaardiostude arvu suurenemine ning kaudselt kindlustuse kahjuteadete arv, mis on taastunud COVIDi eelse tasemeni. Sunnitud kodukontori perioodist on tänaseni säilinud trend teha kaugtööd mõnest hea kliimaga riigist, mis seletab Hispaania, aga ka Itaalia populaarsust,“ selgitas Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen. „Hispaania pole armastatud sihtkoht mitte ainult talvel, vaid ka suvel.“