Bigbank: laenu refinantseerimine võib peita endas suurt väärtust

Bigbanki juht Jonna Petcher sõnab, et teatud juhtudel loob refinantseerimine väärtuse ka mitte ainult kulude kokkuhoiu või mugavamate laenumaksete pärast. „Näiteks kui on huvi võtta kodu remontimiseks täiendav laenusumma juurde, siis olemasolev pank tihti ei soovi laenusummat suurendada, aga uus pank on valmis andma ka suurema laenusumma,“ toob Petcher näite.

Ta lisab, et Bigbanki praktikas on seda päris palju ette tulnud. Samuti võidakse soovida pikendada laenuperioodi – kuna kodulaene väljastatakse 30-aastaks, siis kui olemasolev pank on juba andnud laenu maksimaalseks perioodiks, siis nad üldjuhul perioodi enam ei pikenda.

Eesmärk on kulusid vähendada

Uue pangaga uut lepingut sõlmides võib aga lepingu teha uuesti 30 aastaks, et saada kuumakset täna väiksemaks. Peamine takistus kodulaenude refinantseerimistehingute laiema leviku teel on minu hinnangul see, et kui klient avaldab soovi oma laen teise panka üle viia, siis kehtiva lepinguga võtab pank üldreeglina inimeselt lepingu kohese ennetähtaegse lõpetamisel eest kolme kuu intressimakse.

„Kui aga inimene peab maksma kolme kuu intressid olemasolevale pangale ja siis paralleelselt uuele samuti, siis kaob kogu kokkuhoid ära,“ ütleb Petcher. Võimalik on teavitada olemasolevat panka lepingu lõpetamise soovist ning sõlmida leping uue pangaga alles kolme kuu pärast – siis sama perioodi eest topelt intresse maksma ei pea ja refinantseerimise rahaline kasu tuleb enamasti suur ja mõistlik.

„Siis võib muidugi juhtuda, et ka olemasolev pank vaatab vahepeal oma tingimused üle ja vähendab ise kliendi lepingus samuti intressi. Siis refinantseerimise tehinguni tegelikult ei jõutagi, aga inimene võidab ikka,“ kirjeldab Petcher erinevaid olukordi, mis võivad laenu refinantseerimisega kaasneda.

Ega eesmärgiks polegi ju tingimata laenuga üle kolida, vaid intressikulult kokku hoida, nendib ta. „Samas peab tõesti tunnistama, et kodulaenude refinantseerimiste soov on klientidel jõudsalt kasvanud, näiteks 2023. aastal laekus ka Bigbankile 44% rohkem kodulaenude refinantseerimise avaldusi kui 2022. aastal.“