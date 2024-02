Kunagist edukat majatootjat ohustab pankrot. Endised omanikud kahtlustavad kuritegelikku tegevust

Ajutise pankrotihalduri aruande kohaselt on ettevõte püsivalt maksejõuetu, kuid pankroti väljakuulutamiseks, tuleb tõestada, et Ants ja Margit Randmaa omal ajal andsid enda firmale 200 000 eurot laenu, mille pealt nende esindajad pankrotti nõuavad.

Randmaade esindajad on kindlad, et selline laen anti ja leiavad, et Ritsuga juhtunus on kindlad kuriteo tunnused.