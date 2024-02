Kas Ülemiste keskuses on majanduslanguse ajal kliente vähemaks jäänud?

Jaanuaris oli kliente eelmise aastaga võrreldes 2,6% vähem. See ei ole eriti traagiline kukkumine. Teine asi on see, kui palju inimesed siia raha jätavad. Selle arvu kukkumine oli suurem, jaanuaris –7,1%. Aga ikkagi ühekohaline ja mingit fataalset paanikat, et kõik on paha ja poed lähevad pankrotti, ei peaks külvama.