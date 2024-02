Põhjamaadega võrreldes parem seis. Eesti ehitusmahu sügavaim punkt jäi eelmisesse aastasse

Tänaseks saadaolevate andmete põhjal näitas Euroopa Liidu riikide võrdluses eelmisel aastal nõrgimat tulemust Soome, kus ehitusmaht vähenes pea 8%, millele järgnes 6% langusega Rootsi. Sellega langes ehitusmaht nii Soomes kui ka Rootsis ligikaudu 2017. aasta tasemele. Väljastatud ehituslubade arv aga näitab, et olukord elukondlikul kinnisvaraturul on nii Soomes kui ka Rootsis Eestiga võrreldes oluliselt kehvem. Selle peamiseks põhjuseks on Rootsi ja Soome majapidamiste suur võlakoormus, mistõttu on keskpankade rahapoliitika karmistamine elukondlikku kinnisvaraturgu mõjutanud tugevamalt kui Eestis. Kui Eestis väljastati mullu elukondliku kinnisvara ehituseks 36% vähem ehituslube võrreldes 2021. aasta tipuga, siis Soomes oli langus üle 50% ning Rootsis ligi 60%. Taseme poolest oli Eestis väljastatud ehituslubade arv viimati sarnane aastal 2015. ja Rootsis aastal 2012, Soomes oli sellest madalam tase aga 1995. aastal.