ARVAMUS | Kuidas tagada jaekettide ostukorvide hinnavõrdluse objektiivus?

Euroopa tarbijaõigusel on palju eesmärke, ent peamised neist on inimeste tervise, ohutuse ja majanduslike huvide kaitse. Seetõttu on muuhulgas kokku lepitud üldised põhimõtted ja reeglid tarbijate teavitamise ning reklaami osas, mis peaksid tagama tarbijatele võrdse kohtlemise sõltumata missuguses liikmesriigis nad elavad. Lisaks tarbijate õiguste tagamisele soovitakse reklaami reguleerivate õigusaktidega tagada ühtviisi aus konkurents ja kauplemiskeskkond ka ettevõtjatele sõltumata sellest, kas nad tegutsevad Eestis või näiteks Lätis.