„Üldiselt võib öelda, et Infortari tulemused olid tugevad,“ lausus Välja. „Kuivõrd Tallinki tulemused olid juba avalikud, siis sealt enam üllatust ei saanud tulla. Samuti on kinnisvara pigem stabiilne äri. Infortari tulemuste suurimaks mõjutajaks on selgelt nende gaasiäri.“