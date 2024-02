Sahatootja: libedad kõnniteed ei ole Eesti kliimast tulenev paratamatus

Eesti linnatänavad on talvel kohati nii paksu lume all, et seal võiks korraldada räätsamatkasid. Sulaga muutuvad need aga ebatasasteks uisuradadeks või kattuvad ekstreemspordi harrastamiseks sobilike suurte jäämügaratega. Eakad inimesed ei julge õue minna, kartes kukkudes murda oma puusaluu. Samal ajal manitsevad linnapoliitikud inimesi oma isiklikust autost loobuma ja selle asemel käima tööl jalgsi, rattaga või ühissõidukiga. No kuidas see oleks sellistel teedel mõeldav?