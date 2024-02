Elektriettevõtete esindaja: Elektrilevi põhiprobleem ei ole vähene võrgutasu, vaid selle oskuslik kasutamine

Ettekandes „Miljardi küsimus: kust tulevad rikked ja kuhu kaob raha?“ viitas Elektrilevi juht kümnele halvale päevale, mis elektrivõrku möödunud aastal tabasid ning loogikale mitte lähtuda võimekuse tagamisel neist harvadest juhtumitest, vaid keskenduda ülejäänud 355-le päevale aastas. Paraku näeme elektritööettevõtetes, et Elektrilevi tegelikud sammud liiguvad just vastupidises suunas, eiravad turupõhist loogikat ega taga elektritarbijale võrgutasu mõistlikku kasutamist.

Küsimusele „kust tulevad rikked?“ võib mõistagi vastata kiuslikke ilmaolusid süüdistades – mis aga ei saa tulla üllatusena. Rikete põhjusena ei eitanud võrguettevõtte juht ka vähest hooldust ja võrgu uuendamist, jättes kõlama sõnumi, et need on piisavas mahus tegemata seetõttu, et tariif ei anna selleks vahendeid. Toodi välja, et tariifist puuduoleva raha tõttu katab Elektrilevi osa hooldus- ja investeeringukuludest altruistlikult nii-öelda omavahenditest – nagu näiteks laen või omaniku väljavõtmata dividendid. Kuna ka laenukulud jõuavad ikkagi tariifi ning väljavõtmata kasumgi tuleb tarbija makstud tasust, jääb endiselt tõsiasjaks, et võrguteenuse kulud kannab nii või teisiti tarbija. Kes mõistetavalt ootab, et raha kasutataks heaperemehelikult ja teenust juhitaks professionaalselt.

Võrgu seisukorda nähes on Eesti Elektritööettevõtjate Liit (EETEL) väga nõus, et ressursse on juurde vaja − võrgutasu kasv on olnud pidevalt vähesem kui näiteks tarbijahinnaindeksi kerkimine. Soovime aga juhtida tähelepanu, et lisanduv raha toob kasu siis, kui seda paigutatakse mõistlikult – ja just see on pudelikael, millega tuleb tegeleda esmalt.

Kuluka rikke jaoks vahendid leitakse, aga oluliselt soodsama hoolduse jaoks mitte?