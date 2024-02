Ettevõtjate kogemused: arenguprogramm aitab viia ellu pikaajalist plaani

Ta lisas, et programmides osalemise tulemusel saavutasid Wallenium ja Silen mõlemad eelmisel aastal ajalooliselt parimad tulemused nii käibes, kui ka kasumis. „Siit pole raske järeldada, et programmi käigus omandatu ja väljaarendatud tooted ja teenused on meie ettevõtete grupi kasvu ja konkurentsivõimet oluliselt parandanud,“ ütles Arge.

„Arenguprogramm sobib eelkõige juba tegutsevale ettevõttele, kellel on vajadus leida põhiäri kõrvale uus ärisuund ja leida uusi võimalusi kasvuks. Plussiks on see, et sama toetuse raames on võimalik panustada tootearendusse, tehnoloogia ja digitaliseerimise arendustesse, aga ka viia oma tegevus rahvusvahelisele turule,“ loetles EASi ja KredExi ühendasutuse kliendihalduse juht Eero Liivandi arenguprogrammi pakutavaid võimalusi.

„Toodete osas olime pärast esimest aastast valmis ja esmane tagasiside oli suurepärane. Kuniks jõudsime esimese välismaa ärimessini. Seal selgus, et huvi innovatiivsete toodete vastu on suur, aga toote hoiustamise ja säilitamise tingimused ei vasta turu nõudmistele. Meie toode oli värske ja seda tuli hoiustada külmkapi temperatuuril,“ rääkis puljongiinnovaator Markov.

Rohkem kui viiekordne kasv ja bürokraatia

„Aga turg ei ole selleks valmis ja nõuab toodet, mis oleks hoiustatav toatemperatuuril. Tulime messilt tagasi ja alustasime sisuliselt nullist. Täna kaks aastat hiljem on meil toode, mis vastab turu soovidele,“ kinnitas ta.

Arenguprogrammiga liitudes oli kolme töötajaga ettevõtte aastane käive ligi 200 000 eurot. Tänaseks tegutseb ettevõte rohkem kui kümnel turul, käive on kasvanud üle viie korra ning ettevõttel on 16 töötajat.

Markovi sõnul oli programmist abi nii rahalises kui ka maine mõttes, kuid arvestama peab ka ajakulu ja halduskoormusega, mida arenguprogramm nõuab. „Arenguprogrammi soovitaks ettevõttele, kellel on head ideed, aga risk seda ilma toetava osapooleta ellu viia on liiga suur. Meie jaoks näiteks oli meeskonna palkamine A ja O, ilma milleta me sellist kasvu ja arengut läbi poleks teinud,“ lõpetas Markov.

Juhtkond peab olema kaasatud

EASi ja KredExi kliendihalduse juhi Eero Liivandi sõnul on suurim kasu programmist olnud ettevõtetele, kus omanikud või tippjuhtkond on olnud ise arenguplaani koostamisega seotud. „Samuti need ettevõtted, kes on teinud samaaegselt laiapõhjalist muutust, mitte ainult konkreetset arendustegevust. Ettevõtte omaosalus ja panus on sama oluline kui toetus. Arenguplaan sisaldab nii toetusega kaetavaid tegevusi kui ettevõtte enda poolt finantseeritavaid tegevusi,“ selgitas Liivandi.

Eelmisel perioodil osales arenguprogrammis 206 ettevõtet ning arenguprogrammis osalenud ettevõtete müügitulu suurenes viie aasta jooksul 64% koguväärtuses 1,8 miljardit eurot. „Võrdlesime meil osalenud ettevõtteid ka vastava sektori keskmisega ning vastav kasv oli 21%. See annab kinnitust, et pikaajalise läbimõeldud strateegilise plaaniga ambitsioonikad ettevõtted kasvavad turust märgatavalt kiiremini,“ ütles Liivandi.

Arenguprogrammi läbinud ettevõtted toovad oma tagasisides ka korduvalt välja, et arenguprogrammis osalemine säilitas strateegilise plaani elluviimise distsipliini. „Paljud meie kliendid on nentinud, et suure tõenäosusega oleks tootearendus mõnel raskemalt või kiiremal hetkel pooleli jäetud kui poleks olnud kohustust raporteerida ja tähtaegselt tegevused ära teha. Protsessi arendused ja arendustöötajate palgakulu katmine toetusega võimaldas keskenduda pikaajalisele eesmärgile,“ sõnas Liivandi.