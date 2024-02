Täna algab enampakkumine tuulepargi arendamiseks Saare 1 merealale

Enampakkumine toimub elektrooniliselt riigimaaoksjoni veebikeskkonnas. Saare 1 merealal toimub oksjon Eesti aja järgi ajavahemikul 27.02.2024 kell 12 (UTC+2) kuni 29.02.2024 kell 12 (UTC+2). Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikenedes 15 minutit.

Saaremaast 60 kilomeetrit läänes

Saare 1 mereala asub Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival innovatsioonialal Saaremaast ligikaudu 60 kilomeetrit läänes. Saare 1 ala suurus on 88,0 km2 ning selle alghind on 1 320 000 eurot. Minimaalne pakkumise samm on 50 000 eurot.