LHV teenis korraliku kasumi ja avaldas dividendi suuruse

Tütarettevõtetest AS LHV Pank teenis 2023. aastal 141,4 miljonit eurot puhaskasumit (+75% võrreldes 90,9 miljonit eurot 2022. aastal), UK Bank Ltd 5,3 miljonit eurot (2022. aastal kahjumit 11,7 miljonit eurot), AS LHV Varahaldus 1,7 miljonit eurot (2022. aastal kahjum 103 tuhat eurot) ning AS LHV Kindlustus 12 kuu peale kokku 305 tuhat eurot puhaskasumit (2022. aastal kahjum 1,7 miljonit eurot). LHV Group kui eraldi üksus teenis 2023. aastal 723 tuhat eurot kasumit.