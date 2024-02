Bitcoin’i hind ületas 57 000 dollari piiri, mida viimati nähti 2021. aastal

Bitcoin kasvas koguni 4,4%, ületades seega 57 000 dollari piiri, enne kui ta langes teisipäeval kell 6 hommikul Londoni aja järgi ligi 56 000 dollarini. Bitcoin’i hind on alates aasta algusest tõusnud 32%. Tänaseks on ligi 6,1 miljardi dollari eest paigutatud raha 11. jaanuaril heakskiidu saanud bitcoin’i ETF-idesse. Ainuüksi see asjaolu näitab, et krüptovara vastu on huvi ka mitte nii entusiastlike digitaalset vara omavate investorite seas.