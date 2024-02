Suri Suurbritannia üks heldemaid filantroope Jacob Rothschild

Kuulsa pangandusperekonna dünastia liikmena lahkus ta 1980. aastal perekonna asutatud pangast N.M. Rothschild & Sons Ltd. Seejärel lõi ta enda ettevõtte nimega Investment Trust. Äriühing, mis täna kannab nime RIT Capital Partners, on Suurbritannia suurimaid investeerimisfonde. Ettevõtte netovarade väärtuseks on novembri seisuga 3,5 miljardit naela ehk 4,4 miljardit dollarit.