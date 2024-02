Maailmas ainsana sõlmis Eesti koolitusfirma koostöölepingu USA kuulsa podcaster’iga

Combat Ready üks asutajaid, Remo Ojaste, teenis kaitseväes üheksa aastat, sellest kaheksa erioperatsioonide rühmas. „Ühel päeval helistas mulle Martin (Jõesaar, Combat Ready teine asutaja – toim) ja talle oli keegi sõber öelnud, et tahaks rohkem teada sellest, kuidas kaitseväes otsuseid vastu võetakse. Vaatasime siis probleemile otsa ja selgus, et tegelikult oleks vaja rääkida hoopis sellest, kuidas vastutust võtta ja juhtida,“ meenutab Ojaste. „Ja mõtlesimegi, et lööme labida maasse, keegi teine seda nagunii ei tee ja sellisel kujul ei saagi teha.“