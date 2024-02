Soome Stockmannis levib kummaline nähtus: noored on leidnud kavala viisi, kuidas varastada parfüümi

Kaubamajakett Stockmann on pidanud oma klientidele meelde tuletama, et parfüümi testritest ei tohi vedelikku enda reisipakendisse ega muudesse pudelitesse täita, kirjutab Iltallehti.

Asi on läinud nii kaugele, et Stockmann pidi Helsingis vastava keelava sildi üles panema, et inimesed sellist tegevust ei harrastaks.