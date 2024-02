KUULA | Ärilainel: ettevõtetel on keeruline, kuid paremad ajad ei ole enam mägede taga

Luminori Eesti ettevõtete panganduse juht Indrek Julge nendib, et kaheksa kvartalit järjestikust majanduslangust on tõsiasi. Samuti on tema sõnul olukorda raskendanud asjaolu, et Eesti majandus on olnud suunatud liiga kitsale turule ehk Skandinaaviale. „Skandinaavia kinnisvaraturu korrektsioon on väga tugevalt mõjutanud meie tehasemajade tootjaid, aga ka näiteks mööblitootjaid, sest kui ehitatakse vähem, on ka mööblinõudlus väiksem,“ selgitab ta, miks need valdkonnad on eriti palju kannatanud.