Börsifirma Textmagic teatas 20 miljoni eurosest kahjumist ning ka väljamaksest aktsionäridele

Textmagic selgitab aruandes, et beetaversioonini välja arendatud toode oli eraldiseisev raha genereeriv üksus. Kuid hinnates arenduse staatust võrreldes algse arendusplaaniga ja konkurentide arengutempot, selgus, et tarkvara ei vastanud finantsilistele ootustele ja eesmärkidele. Toote valmidusaste oleks võimaldanud küsida oodatust väiksemat tasu ja eeldatav kasvutempo oli 2023. a neljanda kvartali seisuga prognoositust märkimisväärselt aeglasem. Põhjus oli tingitud prognoositust suurematest arenduskuludest ning projekti arendusperioodi pikenemisest, mis oluliselt vähendasid projekti võimet saavutada soovitud finantstulemusi. Just Touchpointi arendamiseks küsiti 2021. aastal börsile tulles raha. Samas märgiti, et tegu on riskantse projektiga.