Tõnu Mertsina: ettevõtetel on raske senist tööjõukulu hoida

Ettevõtete majandusnäitajate numbrid on esialgsed

Eespool kirjeldatud numbrite juures tugeks kindlasti arvestada, et lühistatistika kasvud ja osakaalud on esialgsed ning võivad aastastatistika põhjal palju muutuda. Näiteks oli aastastatistikas kokku pandud ettevõtete müügitulu 2020.–2022. aastate keskmisena lühiajastatistikaga võrreldes 13%, investeeringud 44% ja aruandeaasta kasum isegi 107% suuremad. Samuti oli aastastatistikas oluliselt suurem ettevõtete kasumlikkus ehk kasumi osakaal käibes. Kui ettevõtete müügitulu muutustel oli üsna väike vahe, siis investeeringute ja eriti kasumi muutused on täpsustatud aastastatistikas tublisti erinevad.