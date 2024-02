„Lõpuks – mida me müüme oma investoritele, on usaldus. Seda usaldust on võimalik kuritarvitada mitut moodi: näiteks oled kehv investor, ei hoolitse oma ettevõtete eest või väga ei pane tähele, kuhu investeerid,“ sõnas Veske.

BaltCapi juhtum on olnud karmim: fondi endist partnerit Šarūnas Stepukonist süüdistatakse 40 miljoni euro varastamises. Omastamise avastas BaltCap ise mullu sügisel, kuid algul tundus, et summa on mitu korda väiksem. Asja uurimise käigus suurenes ka summa. „Algul tundus kogu see asi veidi kontrollitavam. Summad olidki väiksemad, tehti vastavad kokkulepped, aga mis edasi on saanud, on olnud kole,“ märkis Veske.