Vastumeelsus on kasvanud. Automaksu ei poolda kolmveerand Eesti inimestest

Valitsus soovib alates 2025. aastast kehtestada Eestis mootorsõidukimaksu ning vastav eelnõu läbis käesoleval kuul Riigikogus esimese lugemise. Automaksu kehtestamisele on tugevalt vastu opositsioon ning praegusel kujul on automaks tekitanud erimeelsusi ka koalitsioonis. Ühiskonnauuringute viimases küsitluses uuriti, milline on hetkel inimeste arvamus automaksu osas.