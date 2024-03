Eesti idu mõõdab meie käitumist ülitäpselt: kipume oma kõhutunnet üle hindama

Suurandmetel ja kõrgtasemel matemaatikal baseeruv ettevõte Analytical Alley on välja kasvanud ühest Eesti juhtivast meediaagentuurist Initiative. Nimelt leidsid nad, et selle asemel, et pakkuda analüütikat kõrvalteenusena, peaks sellele panema oluliselt suurema fookuse. 15-liikmelise tiimiga firma kaasas äsja 700 000 eurot ning neil on Euroopa vallutamise plaanid.