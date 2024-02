Tarkvaraekspert ekspordi taastamisest: me ei saa Põhjamaade ja Saksamaa majanduse õide puhkemisele loota

Eksport muudkui väheneb, sest Eesti tööstusettevõtetel ei ole tänu sisendhindade kallinemisele enam konkurentsieelist. Energiahinnad jäävad veel aastateks naaberriikidest kallimaks, Venemaalt ja Valgevenest ei saa enam odavat toorainet, tööjõukulud jätkavad kasvamist, logistiliselt asume halvas kohas ning oma väiksuse tõttu ei teki ka mastaabisäästu. Sellises keskkonnas tegutsedes ei saa me jääda lootma, et Põhjamaade ja Saksamaa majanduse õitsele puhkemisel tõmmatakse automaatselt august välja ka meie ettevõtted.

Digitaliseerimises on arenguruumi

Selleks et Eesti tööstus saaks tõusulaine saabudes ülejäänud Euroopaga kaasa purjetada, peavad meie ettevõtted arenema lääne konkurentidest tõhusamaks. Seda saab aga saavutada vaid siis, kui ettevõtted ise hakkavad oma tööprotsesse digitaliseerima, automatiseerima ning muudavad ettevõttesisese otsustamise andmepõhiseks. Uuringud näitavad, et oma tegevusi digitaliseerinud ja automatiseerinud ettevõtted on konkurentidest 20 protsenti efektiivsemad ja omas sektoris teistest jätkusuutlikumad.

Paraku näitab statistika, et Eesti ettevõtted on digitaliseerimise osas Euroopa Liidu keskmisest tasemest juba maha jäänud. Kui veel arvestada, et meie peamine eksporditurg on Skandinaavia maad, siis sealsete ettevõtetega võrreldes investeerivad Eesti tööstused suisa mitmeid kordi vähem nutikatesse IT-lahendustesse.

Majanduse seis on pannud ettevõtted kõhklema

Kahjuks on paljudel Eesti ettevõtetel kadunud investeerimisjulgus. Ühtpidi hirmutab majanduslangus ja vähenev müük, teisalt ka varasemad ebaõnnestumised IT-arendustesse investeerimisel. Eriti siis, kui on võetud korraga ette kogu majandustarkvara väljavahetamine ja see pole osutunud edukaks. Keskmistel ja väiksematel ettevõtetel pole sageli ka inimest, kes sooviks ja oskaks kogu digitaliseerimisprotsessi vedada ja nii need asjad jäävadki tegemata.