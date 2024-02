40 miljonit kaotanud BaltCap plaanib muudatusi ettevõtte struktuuris ja operatiivjuhtimises

„Sündmuste ahelale tagasi vaadates tõdeme, et seni BaltCapis kasutusel olnud kontrollimehhanismid ei toiminud ootuspäraselt, eelkõige just portfelliettevõtete ja nende tütarühingute tasandil. Me ei näinud täiel määral ette varajases staadiumis taristu projektide arendamisega seonduvaid erisusi, eriti võrreldes traditsioonilisema väljaostu strateegiaga,“ ütlevad BaltCapi juhtivpartnerid Dagnis Dreimanis, Simonas Gustainis, Martin Kõdar ja Peeter Saks.

„Meil on väga kahju, et antud juhtum on kahjustanud usaldust, mille me oleme aastate jooksul üles ehitanud ja et see on heitnud varju ka Baltikumi era- ja riskikapitali turule tervikuna. Kinnitame, et suhtume antud olukorda täie tõsidusega ja teeme omaltpoolt kõik, et usaldust taastada ja olukord lahendada,“ rõhutavad BaltCapi juhtivpartnerid.