Uus Xiaomi 14 | Kõrgeim tase, üks kiiremaid turul, võimsa kaameraga

Sain uue Xiaomi 14 enda kätte veebruari esimestel päevadel (veel enne ametlikku esitlust 25. veebruaril Barcelonas), nii et mul oli piisavalt aega Xiaomi 14 „piinamiseks“ selgitamaks välja, mida see suudab võrreldes eelmise mudeliga.

Üldinfo Xiaomi 14 kohta

Xiaomi jääb truuks oma traditsioonidele – firma parim telefon püsib kompaktsena, sest on varustatud 6,36-tollise ekraaniga. Erinevad testid näitavad juba praegu, et tänu Snapdragon 8 Gen 3 protsessorile on Xiaomi 14 üks kiiremaid nutitelefone turul.

Telefonikarbist leidsin lisaks 90 W laadijale ja USB-kaablile ka kaitseümbrise. Musta värvi mudeli jaoks on Xiaomi valinud tumehalli läbipaistmatu ümbrise. Musta telefoni tagumine kaas on kaetud mati kattega, kuid teiste mudelite tagumine kaas võib olla kaetud Gorilla Glass 5“ klaasiga. Xiaomi 14 hakatakse tootma kolmes värvitoonis: must, hõbedane ja roheline.

Xiaomi 14 hermeetilisus vastab IP68 sertifikaadile, mis tähendab, et see on täielikult kaitstud tolmu eest ja seda võib lühikeseks ajaks vette kasta (1,5 m sügavusel võib olla koguni kuni 30 minutit). Ma ei soovita seda kasutada vee all filmimiseks ega spetsiaalselt vees hoida, aga kui telefon kukub käest järves kahlates ja päikeseloojangut pildistades, ei juhtu sellega midagi.

Ekraani kaitseb Gorilla Glass Victuse klaas, alumiiniumkorpuse küljed on siledad, SIM-kaardi pesa kate ja ühendused on ideaalselt korpuse külge liibunud. Juba esmapilgul on näha, et tootmise ja kokku panemise kvaliteet on väga kõrge (see on Xiaomile omane – ei tahaks seda isegi korrata). Tõsi, kaameraplokk on üsna massiivne, kuid see on juba tehnoloogiline, mitte disainlahendus.

Telefonil Xiaomi 14 ei ole 3,5 mm heliühendust ja te ei saa sisse panna microSD-kaarti, kuid minu testitud mudelil oli püsimälu 512 GB. Balti riikides hakataksegi müüma nimelt Xiaomi 14 telefone, millel on püsimälu 512 GB ja operatiivmälu 12 GB.