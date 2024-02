Tallinna Sadam maksab dividendina välja rohkem kui teeniti kasumit

Ettevõtte juhtkond märgib aruandes, et 2023. aastal mõjutas Tallinna Sadama tegevustulemusi kaubamahtude jätkuv langus, seda nii Vene-Ukraina sõja kui ka üldise majanduslanguse tõttu.

Reisijate arv regulaarliinidel kasvas 12,7%, samas kui kruiisilaevade külastuste arv langes 45,3%, kuna piirkonna atraktiivsus on vähenenud seoses geopoliitilise riski ja ka keskkonnanõuetest tuleneva kulude kasvu tõttu.

Arvestades ettevõtte jätkuvalt tugevat rahavoogu ja dividendipoliitikat, teeb Tallinna Sadama juhatus ettepaneku maksta 2023. aasta eest aktsionäridele dividendi eelneva aastaga samas mahus ehk 0,073 eurot aktsia kohta. Arvestades eilset aktsia kauplemishinda teeb see dividenditootluseks umbes 6,6%. See tähendab, et dividendina soovitakse välja maksta 19,2 miljonit eurot ehk ligi 21% enam kui teeniti kasumina.