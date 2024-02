Tuhanded ettevõtted kontrolli all. Mida teha, kui oled sattunud Tööinspektsiooni järelevalve nimekirja?

Tööinspektsiooni järelevalve valimisse sattunud ettevõtet võib tööinspektor külastada andes sellest ette teada või tulla kohale järelevalvet teostama ettevõtte jaoks ootamatult. “Kui ettevõte on sattunud Tööinspektsiooni järelevalve nimekirja, tasub töösuhtega seotud dokumentatsioon kriitiliselt üle vaadata ning kindlasti kontrollida, et töökeskkonna riskianalüüs koos tegevuskavaga oleks Tööinspektsioonile esitatud,” soovitas advokaadibüroo Hedman advokaat Kristel Tael-Same ning lisas, et just viimase puudumine on levinud põhjus, miks ettevõtted on tänavu sattunud Tööinspektsiooni järelevalve alla.