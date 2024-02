Infortar omandab enamusosaluse Eesti ühes suurimas piimatootmise ettevõttes

Halinga juhataja Raul Peetsoni sõnul elame me paigas, kus aegade algusest peale on suudetud end ise ära toita. „Tänane piimatootmine ja maaharimine tugineb kõigi nende kogemustele, kes seda on teinud enne meid. Ja see kogemus räägib meile, et kõige suurem väärtus, mida peab toitu tootes hoidma on meie maa. See teadmine ja sellest kinnipidamine on lubanud meie Halinga piimatootmisel tõusta Euroopa tippu ja majandada nii, et suudame toota nii enda toiduks ja jääb üle ka teistele,“ märkis Peetson.