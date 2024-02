Novaturase kahjum aasta viimases kvartalis suurenes

Neljanda kvartali puhaskahjumiks kujunes 2,68 miljonit eurot (IV kv 2022: -0,81 miljonit) ning müük suurenes 0,9% 41,73 miljoni euroni. Aktsia kohta kujunes kahjumiks 0,34 eurot (2022: 0,11). Dividenditeadet on ettevõttelt oodata koos aktsionäride koosoleku kutsega.

Terve 2023. aasta peale kujunes müügituluks 209 miljonit eurot, mis on aastavõrdluses 6% kasv. Aasta lõpetati 3,68 miljoni eurose kasumiga (aktsia kohta 0,47 eurot), kui aasta varem kujunes kahjumiks 0,6 miljonit eurot (aktsia kohta -0,08 eurot).

Analüüsimaja Enlight Research toob välja, et tulemused jäid ootustele alla: neljanda kvartali müügitulu oli 3% väiksem kui prognoositi, terve aasta kasum aga 33% nõrgem. Samas viidatakse, et dividendi võiks siiski ettevõttelt oodata, sh otsus võiks saabuda koos üldkoosoleku teatega. Dividenditootluseks prognoositakse 7,7%.

Tema sõnul ei keskendutud eelmisel aastal ainult peamistele reisijate seas populaarsetele puhkuse sihtkohtadele, nagu näiteks Türgi, Kreeka saared, Bulgaaria, Itaalia ja Hispaania kuurordid, Egiptus, Tenerife ja Madeira, vaid ka Montenegrole, millest on saanud Novaturase visiitkaart. Samuti pöörati tähelepanu Tuneesiasse reisijate arvu kasvatamisele. Ettevõtte andmetel otsustas iga teine reisikorraldaja kaudu Montenegrosse puhkama läinud klient Novaturase kasuks.

2023. aastal teenindas Novaturas kokku 259 000 klienti, mis on võrreldes 2022. aastaga veidi ehk kolm protsenti vähem. See on tingitud nii suurenenud turukonkurentsist kui ka Iisraeli sõjast, mille tulemusel pidi Novaturas turvalisuse tagamiseks ajutiselt katkestama Jordaania reisid ja optimeerima Egiptuse programmi. Eestis teenindas ettevõte mullu ligi 64 000 klienti.