Bolt tahab Tallinna kesklinnas tõukerataste piirkiirust vähendada. Konkurent Tuul: see muudaks teenuse kasutamise kallimaks

Tallinna linnavalitsus ja politsei on soovitanud ka Bolti konkurendil, Tuulel reede ja laupäeva õhtutel tõukerataste kiirust alandada, et liiklusõnnetuste arvu vähendada. Ettevõtte tegevjuhi Raivis Ozolinsi kinnitusel on see nüüd ka plaanis – kiirus väheneb 20 kilomeetrini tunnis.