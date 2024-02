Rendini üüriplatvorm kaasas ligi kaks miljonit eurot

Ettevõtte tegevjuhi Alain Auni sõnul on klientide kaasamine ainuõige valik. „Meid kasutavad üürileandjad on läbi aja alati küsinud, kuidas nad saaksid osa meie eduloost,“ ütles Aun. „Tänu Startup Wise Guysile leidsime sellise võimaluse ning soovi korral on üürileandjatel võimalik märtsi käigus veel ühineda.“

Eestis üürileandjate jaoks uus turustandard

Eesti turul on Rendinist Auni sõnul saanud „otse omanikult“ üürileandjate seas turu liider. „Meie platvormil sõlmitakse igas kuus kuni 600 üürilepingut ning praeguseks oleme otse omanikult kuulutustega edestamas juba senist populaarseimat kuulutamiskeskkonda KV.ee-d,“ selgitab Aun. „Üürileandjatele meeldib, et Rendinis on kuulutamine tasuta ja kogu üürileandmise protsess ülilihtne, sest tegemist on terviklahendusega, mis pakub otse kuulutusest nii lepingu loomist kui professionaalset tuge, juriidilist abi ja suurt kaitset võimalike probleemide puhul.“

Seejuures on klientide seas eraisikust üürileandjate kõrval ka suured üürioperaatorid, kes tänaseks teenust kasutanud juba aastaid. Eesti suurima üürikodude haldusettevõtte Lumi Capital juhtivpartner Martin Rekor kinnitab, et Rendini pakutaval teenusel on kindel osa nende ettevõtte protsessides. Suhted üürnikega on tema sõnul selle tagajärjel muutunud mugavamaks ja turvalisemaks.

„Oleme Rendini teenusega üürile andnud mitusada korterit. Seejuures on meil olnud ka juhtumeid, kus Rendin on pidanud välja nõudma võlgnevuses üüri või hüvitama korterile tekitatud kahju. Koostöö on selles vallas alati olnud ladus ja tulemuslik,“ ütleb Rekor.

Ka üürnikud näevad suurt väärtust

Ka üürnikke liigub platvormil tuhandetes. „Iga kuu liitub Rendini platvormiga suurusjärgus 3000 inimest, kes otsivad endale üürikodu,“ ütleb Aun. „Klientide tagasisidest teame ka, et ilma tagatisrahata pakutavad üüripinnad saavad keskmisest rohkem huvilisi ning tänu Rendini taustakontrollile ja juhitud protsessile on riskid tavaturul olevast väiksemad,“ selgitab ta.