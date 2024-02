Delfi Ärilehele kirjutas Eestis registreeritud ettevõtte raamatupidaja, kes soovis Citadele pangas firmakontot avada. Raamatupidaja sõnul on kõik ettevõtte koostööpartnerid samuti Eestis registreeritud ettevõtted ning küsitavaid tehinguid ei teha. Pangalt saadi aga vastus: „Anname teada, et konto avamise läbivaatamine maksab vastavalt hinnakirjale 1200 eurot, kuna peamised koostööpartnerid on panga jaoks kõrge riskiga riigid. Palume arvestada ka igakuise konto hooldustasuga 375 eurot.“