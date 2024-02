Auhinnatud disainvannide tootja liigub edasi uue omaniku käe all

Viimaste aastate müügimahtude langus on mõjunud ettevõttele surmahoobina. 2022. aastal sattus firma püsivatesse makseraskustesse ning mullu kevadel alanud pankrotimenetlus on tänaseks lõppemas. Ajutise pankrotihalduri Oliver Ennoki andmetel on ettevõtte vastu nõudeid 344 000 eurot ning 2/3 võlausaldajatest olid välismaised ettevõtted ehk võlgniku endised partnerid. Ainsaks pankrotivaraks olid tootmisvahendid, mis võõrandati enampakkumisel 33 000 euroga.