Eestlase robotniidukeid tootev idufirma kaasas raha Skype’i ja Bolti asutajatelt

Digit Newsi andmeil investeerisid ettevõttesse Skype’i ja Bolti asutajad, riskikapitalifondid Iron Wolf Capital ja Specialist VC. Tuge andis ka šotslaste ettevõtluse arendamise organisatsioon Scottish Enterprise.

2018. aastal loodud Joan Kangro ettevõte Kingdom Technologies kavatseb raha kasutada uue robotniiduki mudeli välja töötamiseks ja toota sel aastal enam kui 100 niidukit aastas. Alates viimasest rahakaasamisest on ettevõte kasvatanud töötajate arvu kusagil 20 inimeseni. Samuti on nad selle aja jooksul kasvatanud klientide arvu Floridas, kus nende robotid lõikavad hetkel peamiselt spordiväljakuid.

„USA-st on kujunenud meie seni suurim turg, kus jätkame kasvamist Glasgow’st Scottish Enterprise’i, kohalike partnerite ja ekspertide toel,“ sõnas Joan Kangro. „Meie eesmärk on see, et Kingdom Technologiesest saaks tulevatel aastatel Ameerika Ühendriikide suurimaid robootikaettevõtteid

Niiduki uus mudel on varasema 20-60-millimeetrise muru korral võimeline lõikama kuni 100-millimeetrist muru, saades hakkama ka keerulistel maastikel, alates kõikvõimalikest parkidest kuni muruplatsideni USA-s.

Eestis pärit, kuid Glasgow’s elav Joan Kangro asutas ettevõtte Kingdom Technologies pärast Glasgow ülikooli lõpetast. Praegune rahastusvoor on sissejuhatus järgmisele suuremale rahastusringile, kus on eesmärk saada 20 miljonit naela, võimaldades seejärel toota aastas 1000 robotit.

Ettevõtte Kingdom Technologiese loomise idee tekkis sellest, kui Kangrolt palus üks sõber abi robotniiduki seadistamisega. Ta mõistis toona, et konkreetsetel mudelitel on olulisi puudujääke, sealhulgas on installeerimise protsess aeganõudev, samuti ohutusprobleemid, mida oleks saanud tehnoloogia abil parandada.

Kingdom robotniidukid on täielikult elektrilised ja seetõttu on neil keskkonnale märkimisväärne positiivne mõju. Lisaks on need palju vaiksemad kui traditsioonilised muruniidukid, mis on sageli klientide jaoks üks peamisi argumente valida Kangro ettevõtte niidukite kasuks.