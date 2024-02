Ekspert: ärikinnisvara turgu on tabamas uute hoonete defitsiit

Töötleva tööstuse kõrval maadleb raskustega ka tehnoloogia- ja idusektor. Kriisid on uute pindade müüki pisut aeglustanud ja turul on avanenud aken, kus uut büroopinda leidub koos väikese kauplemisruumiga. Näeme siiski, et see on avatud vaid korraks, sest uute hoonete ehitus võetakse edaspidi ette ankurüürniku ja kindlate klientide olemasolul.

Samal ajal kahaneb vabade pindade jääk kiiresti, sest need vastavad üürnike ootustele kõige paremini ehk ees ootab uute pindade defitsiit. Kuidas on üürnike ootused kinnisvarale muutunud ja miks eelistatakse uusi pindu?

Kuluefektiivsed bürood

Rohepööre on ehitussektoris kanda kinnitanud oodatust kiiremini ja uued büroohooned on toonud tugevalt esile keskkonnasõbraliku ja modernse ehituse eelised. Näeme, et sellega kaasnev reaalne kasu on pannud vanemate büroopindade kliente uute ruumide poole vaatama. Kui üürihinnad on uutes büroomajades kõrgemad, siis kõrvalkulud on hästi läbimõeldud ja stabiilsed.

Samuti ei üllata uued hooned klienti ebameeldivate remondisekeldustega, mille lahendamine häirib põhitööle keskendumist. Vanast hoonest uude kolides ei ole tihti kogu kulu kallim, vaid võib jääda samaks või üllatada isegi väiksema arvega. Kuidas?

Paindlikkus ja ökonoomsus

Tihti võimaldab uus äripind üüritavat büroopinda vähendada, kuna uute hoonete ruumide kasutus on efektiivsem. Kodukontorite aeg normaliseeris hübriidtöö ja ettevõtte omanikud eelistavad nüüd büroo suurust valida pigem keskmise kontorikasutuse, mitte töötajate üldarvu järgi.