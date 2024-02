MTA sekkumise tulemusel sai riik möödunud aastal üle 50 miljoni euro rohkem käibemaksu

„Võrreldes varasemate aastatega ei ole kasvanud rikkumiste arv, küll aga on olnud suuremad kontrollide käigus tuvastatud rikkumiste summad. Seda võib tingida ühest küljest nii ettevõtete kehvem majanduslik olukord, aga ka meie riskimudelite järjepidev täiustamine, tänu millele leiame üles just kõige teravamad probleemkohad,“ lisas ta.

Veskuse sõnul on enamlevinud põhjused aasta-aastalt samad ja kõige rohkem leiab MTA vigu just käibemaksu tagastustaotluste analüüsimise käigus. Neid tuli ettevõtetel parandada enam kui 1631 korral, kokku 25,2 miljoni euro ulatuses.

Kuna sellest aastast kehtib senisest kõrgem käibemaksumäär, on paratamatu, et summad suurenevad veelgi. Kokku on 2024. aasta alguse seisuga MTA kaardistanud ligi 19 000 ettevõtjat, kelle deklareeritud andmetes on täheldatud võimalikke käibemaksuriske ja kes võivad tekitada arvatavat maksukahju riigile kokku 99 mln euro ulatuses.