Enefit Greeni kasum kahanes poole võrra, dividend väheneb sama palju

„Jätkame käesoleval aastal tööd, et kõik ehituses olevad objektid saaksid valmis ja iga megavatt-tund elektrit toodetud. Enefit Greenil on tugev ligikaudu 4900 megavati suurune lühi- ja pikaajaline maismaatuule, meretuule ning päikeseparkide arendusportfell. Meil on pikaajalised arendus- ja opereerimiskogemused ning hea ligipääs kapitaliturgudele. Ettevõtte kasvu kiiruse määrab aga meie koduturgude ja klientide nõudlus ning meie lubadus oma aktsionäride vara hästi majandada,“ lisas Kärmas.