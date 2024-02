Eesti Energia jäi mullu 376 miljoni euroga kahjumisse

„Energeetika on valdkond, mis nõuab pikaajalist vaadet ja plaani. Taastuvenergia tootmine, sellel põhinevad mõistliku hinnaga targad energialahendused, tugev elektrivõrk ja jätkusuutlik keemiatööstus on valdkonnad, millele Eesti Energia ehitab oma tuleviku. Samal ajal vähendas 2023. aasta jooksul järsult muutunud energiaturuolukord oluliselt meie põlevkivil põhinevate elektrijaamade konkurentsivõimet ja nende võimalusi tulevikus tulu teenida. See tingis vajaduse need varad raamatupidamislikult alla hinnata ning hoolimata asjaolust, et tegime tugeva äritulemuse, lõpetasime aasta 376-miljonilise normaliseeritud puhaskahjumiga,“ ütles Tamm.