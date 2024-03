Mitmed Eesti päikeseenergia tootjad jäävad iga aasta olulisest tuluallikast ilma

Mis on päritolutunnistus?

Päritolutunnistus on dokument, mis tõendab, et tarbitav elekter on toodetud taastuvatest allikatest. See toimib nagu rohelise energia sünnitunnistus, võimaldades elektri tootjatel näidata, et nende toodetud elekter on pärit näiteks päikesest, tuulest või muudest taastuvatest allikatest. Nende tunnistuste olemasolu on kriitiline, sest see võimaldab tootjatel osaleda rohelise energia turul, kus on kasvav nõudlus.

Toome lihtsa näite: kui ostad kodus elektrit rohenergia paketiga, kas oled kunagi mõelnud, kuidas see elekter just sinu koju jõuab? Elektrone ei ole võimalik juhtmetes eristada ja elektrivõrk on nagu ookean, kus kõik on segunenud. Lahendusena loodi Euroopa elektriturule täiendav süsteem - elektri päritolu tõendavad tunnistused. Elektritootjad saavad Eestis Eleringilt päritolutunnistusi, mida nad seejärel saavad eraldi maha müüa, et teenida lisaraha. Päritolutunnistuste süsteem on reguleeritud Euroopa direktiivide tasemel. Euroopa liikmesriikide päritolutunnistuste registreid ühendab AIB, mis ka tagab, et Eestis toodetud päritolutunnistusi saab osta ja müüa ka näiteks Saksamaal.

Päritolutunnistused loodi selleks, et edendada taastuvenergia tootmist ja kasutamist. Need tagavad energia päritolu läbipaistvuse ja usaldusväärsuse. Eestis saab Eleringi abil iga elektri tarbija näha, kust nende taastuvenergia on pärit. Päritolutunnistused on tähtsad tarbijatele, ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes soovivad olla kindlad, et nende energia tuleb taastuvatest allikatest. See aitab võidelda kliimamuutuste vastu, tõstab nõudlust rohelise energia järele ja julgustab investeeringuid taastuvenergia projektidesse.

Kes tarbib päritolutunnistusi ja miks?