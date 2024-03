KUULA | Lihtsalt rahast: finantsvabaks saab ka ainult teise ja kolmanda samba kaudu kogudes

„Kui teine ja kolmas sammas enda jaoks hästi tööle panna, siis on tegemist väga tõhusate investeerimisvõimalustega,“ räägib Tuleva asutaja ja juht Tõnu Pekk, kellel endal on plaan sammaste abil jõuda ka finantsvabadusse. Ta toob välja, et ka tavalisel kogujal on võimalik läbi teise ja kolmanda samba saada pensionieaks miljonäriks.

Samas ei peaks Peki sõnul noores eas mõtlema nendest kui pensionisammastest, vaid kui suure maksueelisega pikaajalise kogumise tööriistadest. Lisaks maksueelisele on nii teine kui kolmas sammas automaatsed, neid on lihtne ja mugav seadistada ning need on seadustega hästi reguleeritud. „Põhimõtteliselt sa mõtledki oma kogumise peale 15 minutit, paned need automaatsed tööriistad tööle ja siis unustad ära aastateks ning kogud raha,“ lisab ta.

Coop Panga erakliendipanganduse juht Karel Parve toob välja, et tema oma sammastega just nii teebki – kõik maksed on tal tehtud automaatseks ja fondide seisu vaatab ta ainult paar korda aastas. „Ma ei tunne vajadust kogu aeg aktiivselt seda jälgida. Ma tean, et mul on mehhanismid, mis taustal jooksevad.“

Nii teise kui kolmanda samba kaudu kogudes ostetakse erinevate fondide ja ettevõtete osalust, mis tähendab, et koguja omab läbi nende tükke paljudest maailma ettevõtetest. „Sa võtad iga kuu tükikese palgast ja liigud palgatöötaja poole pealt omaniku poole peale,“ näitlikustab Pekk. Nii omavad paljud sammaste kaudu kogujad osalusi näiteks Microsoftis, Apple’is, Wise’is jne.

Kuna ainult riiklikule pensionile toetudes saab pensionär täna umbes 40% oma varasemast palgast, siis soovitab Parve teha mõtteharjutusena läbi arvutuse, et kui homme peaks minema pensionile ja teise ning kolmanda samba puudumise tõttu kaob igakuisest sissetulekust üle 60%, siis kuidas see elukvaliteedile võiks mõjuda. „Kas see on see elu, mida sa oled endale ette kujutanud või ei ole,“ soovitab ta endalt küsida.

Kuula saatest, kuidas oma rahaga ümber käia, et tulevikus oma elustandardeid langetama ei peaks.