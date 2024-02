Lääneriigid on külmutanud umbes 260 miljardi euro väärtuses väärtpabereid ja sularaha, millest enam kui kaks kolmandikku kuuluvad Euroopa Liidu (EL) riikidele. Riigid nõustuvad, et need vahendid peaksid jääma Venemaale kättesaamatuks, juhul kui Venemaa ei aita Ukrainat riigi ülesehitamisel. On üpris tõenäoline, et seda ei juhtu. Kuid riigid on eriarvamusel selles, kas see on seaduslik, kui konfiskeerida varad otse – seega on probleemiks rahaliste vahendite väljapressimine ilma neid ammendamata.