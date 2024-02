Eestlased ei pea Itaaliat enam ainult võimalikuks uueks elupaigaks, vaid seal tegeletakse ka ettevõtluse ja investeerimisega. Paljudel sellistel eestlastel on aidanud uude keskkonda sulanduda Tony-Reinhold Raadik.

Raadik kolis Itaaliasse ligi kümme aastat tagasi. Tollal oli ta eesmärk teha tenorina karjääri, kuid nüüdseks on temast saanud kinnisvara- ja ärinõustamisettevõtte Monoro Real Estate omanik. Raadiku igapäevatöö osa on aidata eestlastel Itaalias kinnisvara osta ja ettevõtlust alustada. Tema abiga on Itaalias uut elu alustanud suur hulk kaasmaalasi. Rääkisime Raadikuga Itaalia kinnisvaraärist lähemalt.