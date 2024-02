„Google kuritarvitab turgu.“ Üle 30 meediakontserni kaebas tehnoloogiahiiu kohtusse

Meediaorganisatsioone esindab advokaadibüroo Geradin Partners ja Stek. Nende teate kohaselt puudutab hagi USA tehnoloogiahiiu digitaalse reklaami tavasid, kusjuures meediakontsernid väidavad, et nad „said kahju vähem konkurentsivõimelise turu tõttu“, vahendab Politico.

Google on ka varem rikkumisi toime pannud

Kohtuhagi esitati Hollandis. Eelmise aasta juunis süüdistas Euroopa Komisjon Google’it reklaaminduses sisulise monopoli tekitamises. „Meie esialgne mure seisneb selles, et Google võib olla kasutanud oma turupositsiooni enda vahendusteenuste eelistamiseks,“ ütles komisjoni asepresident Margrethe Vestager toona.

Euroopa Liidu konkurentsiamet on alates 2021. aastast hoidnud Google’i veebireklaamil silma peal. Varem on amet uurinud ettevõtte ostuotsingute teenust, mobiiltelefonide tarkvara ja reklaamilepinguid. Erinevate nõuete rikkumise eest on Google pidanud trahvidena maksma üle 8 miljardi euro.